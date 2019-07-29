Астана, 29 июля, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Перевозки пассажиров воздушным транспортом в Казахстане по итогам первой половины 2019 года составили 3,65 млн человек, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 29 июля сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Thomas Naas Самолёт

За отчетный период перевозки грузов и багажа составили 12,16 тыс. тонн, что на 13,1% больше, чем в январе-июне 2018 года. Доходы авиакомпаний от перевозки пассажиров выросли на 16,7%, до 166,2 млрд тенге ($432 млн), от перевозки грузов и багажа — на 25%, до 3,91 млрд тенге ($10,2 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года доходы авиакомпаний Казахстана составили 49,7 млрд тенге ($132 млн), что на 21,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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