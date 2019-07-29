Москва, 29 июля, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Торги по нефти сорта Brent 25 июля открылись в плюсе на 0,34%. В первой половине дня цена повышалась до $63,90 на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, во второй — снижалась до $63.11 на фоне укрепления доллара после публикации данных по ВВП США за II квартал, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Резервуары с нефтью

Отчет компании Baker Hughes показал, что с 20 по 26 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на три единицы до 776 шт. Количество установок по добыче газа сократилось на пять единиц до 169 шт. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) уменьшилось на восемь единиц до 946 штук.

Сегодня, 29 июля, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 0,09%. Иран отказался освободить британский танкер. Опасения по поводу безопасности транспортировки нефти в Персидском заливе по-прежнему будут оказывать поддержку черному золоту.

ФРС США 31 июля огласит решение по процентной ставке. От направления индекса доллара будет зависеть направление нефтяных котировок. Диапазон для колебаний на ближайшие два дня $60,11−66,15.

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