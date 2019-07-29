Москва, 29 июля, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Торги по рублю с долларом и евро завершились 25 июля ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,21%, до 63,36 руб., евро/рубль — на 0,09%, до 70,50 руб. Рубль подорожал к британскому фунту на 0,36%, до 78,47 руб. Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам на фоне повышения цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

На дневной сессии участники рынка проигнорировали решение российского регулятора снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25%. Больше пяти лет не наблюдается никакой реакции рынков на решения ЦБ РФ. Сильное влияние на мировые биржи оказывают только решения ЦБ развитых стран, за другими никто не следит.

На американской сессии рубль подешевел к доллару и евро на фоне общего укрепления доллара США. Укрепление доллара вызвала опубликованная статистика. Индекс ВВП в США за II квартал вышел лучше прогноза и составил 2,1% год к году. Подъем замедлился по сравнению с 3,1% в первом квартале 2019 года, но участники рынка положительно восприняли данные перед заседанием FOMC (31 июля).

Ожидается, что Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта (п.п.), до 2,00−2,25%. Снижение ключевой ставки уже заложено рынком, поэтому реакция была на то, что ЦБ не станет понижать ставку на 0,5 п.п.

Сегодня, 29 июля, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Если минус останется в пределах 0,15%, то участники рынка на Мосбирже проигнорируют снижение котировок. Пара доллар/рубль находится в боковом тренде с конца июня диапазоном 1,5 руб., или 2,4%. Нижняя граница проходит через 62,50 руб., верхняя — через 64,00 руб. Цена находится в середине диапазона.

В центре внимания участников рынка находится заседание FOMC с пресс-конференцией главы ФРС США Дж. Пауэлла, а также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Сейчас рост с 62,56 (15.07) до 63,50 схож с ростом от 62,49 (25 июня) до 63,99 (8 июля).

Учитывая, что крупнее игроки во фьючерсе на доллар/рубль остаются в рубле, то можно предположить, что курс доллара повторно сходит к уровню. 62,80. До 31 июля динамика доллара сохранится в районе 63,35 руб.

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