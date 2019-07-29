Вагайский район, Тюменская область, 29 июля, 2019, 06:38 — ИА Регнум. В селе Ушаково Вагайского района Тюменской области памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, стоит без ухода, зарос травой. Прокуратура потребовала наказать виновных в запущении мемориала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Скриншот vk.com / ЧС Тюмень Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в селе Ушаково

Информация о заброшенном мемориале в селе Ушаково была опубликована в социальных сетях 25 июля 2019 года. Прокуратура Вагайского района незамедлительно провела проверку.

Выяснилось, что территория вокруг памятника не ухожена, заросла травой, сам мемориал покрылся трещинами.

Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, находится в собственности администрации Ушаковского сельского поселения.

Прокуратура района внесла представление в адрес главы Ушаково, в котором потребовала наказать виновных лиц.