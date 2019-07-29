Джидинский район, Бурятия, 29 июля, 2019, 06:13 — ИА Регнум. В Бурятию прибывает большая вода. За выходные 27−28 июля из-за проливных дождей на юге республики вышли из берегов реки Джида, Алцак и Армак, затопив дорогу, ведущую в Закаменский район. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Маскитный Наводнение

«Движение легкового транспорта в населённые пункты Нижний Торей, Алцак и Армак ограничено в связи с переливами воды через автомобильную дорогу на десяти участках слоем от 20 до 50 см, на местах выставлены посты ГИБДД. Дороги открыты для большегрузного автотранспорта», — отметили в МЧС.

Полностью отрезано село Тохой из-за подтопления подъезда к мосту в населённый пункт с двух сторон. Спасатели организовали сообщение при помощи аэролодки.

Отдыхающих в детском лагере «Черёмушки» на берегу реки Джиды 74 детей вывезли родители.

Тем временем в субботу произошёл кратковременный подъём уровня воды в реке Куналейка, в результате чего подтопило село Большой Куналей. Вода хлынула во дворы и подполья жителей. После спада спасатели организовали работы по откачке воды. Добавим, что Большой Куналей ранее вошёл в список наиболее красивых сёл России.

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В городе Гусиноозерск из-за выхода грунтовых вод были подтоплены подполья и подвалы 62 жилых домов.

Между тем синоптики прогнозируют продолжение осадков. По сообщению Бурятского Гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается подъем реки Селенга в районе Новоселенгинска с подтоплением поймы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля после кратковременных ливней затопило село Эрхирик под Улан-Удэ — вода поднялась на 10−15 см выше уровня пола в домах. А в конце июня затопило уже саму столицу республики. Подтопленными после ливня оказались 55 многоквартирных домов и 55 частных. Как позже сообщат городские власти, такого ливня не было много лет, за один час на Улан-Удэ обрушилось 30 мм осадков или 1,5 месячные нормы.

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