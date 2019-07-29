Тара, Омская область, 29 июля, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Самый старинный город в Омской области — Тара — отпраздновал 425-летие. Жители Тары принимали поздравления 27 июля.

Omskportal.ru Тара отпраздновала 425-летие

Как подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков, если бы не было Тары, «возможно, не было бы Омска». Глава региона объяснил, что именно потомки первых жителей Тары строили Омскую крепость.

«Великий русский историк Николай Карамзин написал про Тару, что это непреодолимая твердыня на пути воинствующих кочевников. Ни об одном другом городе Сибири таких слов не писали», — подчеркнул губернатор.

По словам Александра Буркова, Тара должна стать северной столицей Омской области. Для этого необходимо, чтобы здесь появился крупнейший медицинский центр, охватывающий все северные районы области.

Праздничные гуляния прошли на главной площади города и прилегающих улицах. В театрализованном представлении приняли участие лучшие творческие коллективы из Омска. Торжества завершились праздничным фейерверком.

Как же сообщало ИА REGNUM, 400-летний юбилей готовится отпраздновать город Енисейск в Красноярском крае. Юбилейный мероприятия пройдут 9−10 августа.

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