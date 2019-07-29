Киев, 29 июля, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Бредом и отсутствием здравого смысла объяснил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский высказывания своего коллеги по партии о необходимости переименования России в Московию. Соответствующее заявление политик сделал в интервью изданию «Страна.UA».

На Украине

Комментируя высказывание депутата партии «Слуга народа» Никиты Потураева, предложившего ранее ввести новый термин для обозначения России: Московия, Бужанский заявил о попытке скопировать политический опыт «неудачников, вроде Петра Алексеевича».

«Это выражение — ерунда и бред. И не соответствует здравому смыслу», — заявил Бужанский.

Ставший депутатом блогер также выразил сожаление в связи с тем, что подобными заявлениями представители Украины демонстрируют неадекватность.

«Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми», — отметил депутат.

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Напомним, советник президента Украины Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию, а русский язык в российский.