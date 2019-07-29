Якутск, 29 июля, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Ситуация с лесными пожарами в Якутии остаётся сложной. На 29 июля действует 158 природных возгораний. Ветер, отсутствие осадков усугубляют обстановку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС республики.

Лесной пожар

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По последним данным Авиалесоохраны, в Якутии действует 158 природных пожаров на общей площади 1 168 948,5 га. С привлечением авиации тушат 25 возгораний.

Серьёзной ситуация остаётся по шестнадцати пожарам: в Сунтарском, Хангаласском, Нюрбинском, Усть-Алданском, Верхоянском, Вилюйском, Жиганском улусе, Мегино-Кангаласском, в Олекминском районе.

По словам спасателей, локализовано девять пожаров в пяти районах.

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На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда зарегистрировано 133 возгорания на общей площади 1,3 млн га.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала июля в Якутии из-за сухой погоды и неконтролируемого пала горят леса, пожарные подразделения, спасатели, авиация и население круглосуточно борются с огнём.