Челябинск, 29 июля, 2019, 05:08 — ИА Регнум. В Челябинской области до конца 2019 года на национальные проекты будет потрачено 16,5 млрд рублей. Об этом на совещании в Челябинске заявил уральский полпред Николай Цуканов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Пор его словам, регион участвует во всех 12 нацпроектах. Из областного бюджета на них тратят примерно 6 млрд рублей, а из федерального — 10,5 млрд.

Цуканов также отметил, что эти средства значительные. «Необходимо целесообразно их использовать», — сказал полпред.