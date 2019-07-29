Риск АЧС: министр Татарии рекомендовал владельцем свиней не ходить в лес
Казань, 29 июля, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Ахметов на совещании, прошедшем 27 июля 2019 года, заявил, что тема африканской чумы свиней становится актуальна для региона, так как опасный вирус уже подошёл к границам. Министр рекомендовал владельцам свиней ограничить посещение леса, чтобы не принести в хозяйства вирус, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Ахметов уточнил, что в июле в Нижегородской области обнаружили 46 кабанов, павших от болезни, а позднее опасный вирус был зарегистрирован у свиней в Ульяновской области.
Напомним, в конце июля 2019 года три очага заболевания были зафиксированы специалистами Россельхознадзора в Батецком и Шимском районах Нижегородской области. При этом в первом районе их было сразу два. Вспышки заболевания произошли среди поголовья диких кабанов. Трупы с признаками болезни обнаружили в охотничьих хозяйствах. На территории введены карантины и ограничительные мероприятия. Случаи АЧС также выявлены, помимо Ульяновской и Нижегородской областей, в Волгоградской, Тверской и Ленинградской областях.
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