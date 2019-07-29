Тулун, Иркутская область, 29 июля, 2019, 04:09 — ИА Регнум. Вызванное обильными дождями повышение уровня воды реки Ия в Тулунском районе Иркутской области на 63 см превысило критическое значение, сообщает 29 июля пресс-служба администрации Тулуна.

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Оперативные гидрологические сводки администрация публикует каждые два часа. По состоянию на 08:00 местного времени уровень воды в Ие составил 763 см. Этот показатель на 11 см превышает предыдущий и на 63 см выше, чем критическая отметка для реки Ия в районе Тулуна.

За последние 12 часов уровень воды поднялся на 68 сантиметров и продолжает расти.

Как сообщалось ранее, для борьбы с последствиями паводка в Тулун направлена дополнительная группировка Росгвардии. В зоне наводнения работают более 40 единиц техники и 202 военнослужащих.