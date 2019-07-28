Вашингтон, 29 июля, 2019, 00:55 — ИА Регнум. Новым главой Национальной разведки США станет конгрессмен из Техаса Джон Рэтклифф. Новое назначение анонсировал 28 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Dni.gov Дэн Коутс

«Я рад объявить, что на должность директора Национальной разведки я назначу очень уважаемого конгрессмена из Техаса Джона Рэтклиффа», — заявил Трамп.

По словам президента, нынешний директор Национальной разведки Дэн Коутс покинет своей пост 15 августа. Трамп поблагодарил Коутса за отличное служение родине.

Напомним, директор Национальной разведки США возглавляет все разведывательные ведомства страны, является также советником президента, членом Совета национальной безопасности. Назначается президентом США с согласия Сената.

Дэн Коутс вступил в должность главы нацразведки США в марте 2017 года. Коутс первым в ноябре 2018 года озвучил конкретные претензии Вашингтона к Москве по поводу якобы имевших место нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, после чего Трамп принял решения о выходе из ДРСМД.