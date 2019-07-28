Донецк, 28 июля, 2019, 23:49 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие, требуя улучшения материального обеспечения личного состава, устроили бунт в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, выступление которого обнародовано на портале YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

По его словам, украинская следственная группа в настоящее время работает в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты «по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве 16 человек».

Басурин добавил, что старший матрос Роман Бондаренко, получивший 8 июля от Минобороны Украины премию за особые успехи в ведении боевых действий, является зачинщиком неповиновения.

28 июля в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что режим перемирия в Донбассе был дважды нарушен украинскими войсками.

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