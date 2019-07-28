Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 29 июля, 2019, 00:10 — ИА Регнум. В ямальском городе Губкинский вечером 28 июля произошёл пожар в двухэтажном деревянном доме в микрорайоне №1. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

89.mchs.gov.ru Тушение пожара в Губкинском

На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение с окна второго этажа. Огонь перекинулся на кровлю дома. Пожарные констатируют, что здание повреждено по всей площади. Деревянные дома, которые ещё называют «бамовскими», вспыхивают как спичка, сообщают спасатели. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

В доме всего прописано 47 человек. Администрация города Губкинский разместила погорельцев на базе старого здания школы искусств. Здесь же будет предоставляться горячее питание. В предоставленном помещении расположились три семьи, остальные находятся у родственников.