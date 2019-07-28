Салехард, 29 июля, 2019, 00:35 — ИА Регнум. В ямальском городе Тарко-Сале против руководителя ООО «Ямалпетросервис» возбуждено уголовное дело за полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 9,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ЯНАО.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

По данным следствия, на предприятии в период с января по апрель 2019 года не выплачивалась зарплата 92 работникам обособленного подразделения организации. Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из корыстной и иной личной заинтересованности»).

ООО «Ямалпетросервис» учреждено в 2007 году в Москве. Занимается геолого-разведочными, геофизическими и геохимическими работами в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.