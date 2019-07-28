Симферополь, 28 июля, 2019, 22:24 — ИА Регнум. В Ленинском районе Крыма столкнулись сразу несколько автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Kaatjem Авария

ДТП произошло в воскресенье, 28 июля, на автотрассе «Таврида». По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (ребенок), еще шестеро получили различные травмы.

«Водитель автомобиля «Ссонг-янг» … выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, перед приближающимся автомобилем Мерседес Бенц, — говорится в сообщении. — В результате столкновения корейский автомобиль по касательной задел еще две двигавшихся навстречу машины».

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место ДТП, выясняют причины происшествия.

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