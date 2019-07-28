Хельсинки, 28 июля, 2019, 22:26 — ИА Регнум. В столице Финляндии в воскресенье, 28 июля, установлен температурный рекорд за все время метеорологических наблюдений — плюс 31,8 градуса. Об этом сообщается на сайте Метеорологического института Финляндии.

Jonik Хельсинки

«Самая старая метеостанция Финляндии — 175-летняя Кайсаниеми в Хельсинки зарегистрировала самую высокую температуру в своей истории — 31,8 ° C. Предыдущий рекорд был в 1945 году (31,6 ° C)», — уточняется в информационном письме института.

По прогнозам метеорологических служб, с понедельника, 29 июня, из-за смещения атмосферного фронта в Финляндии начнется похолодание.