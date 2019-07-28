Москва, 28 июля, 2019, 21:15 — ИА Регнум. В московских поликлиниках с 29 июля по 2 августа пройдет цикл лекций, посвященных борьбе с вредными привычками и профилактике заболеваний. Об этом 28 июля сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

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Специалисты в сфере здравоохранения (эпидемиологи, эндокринологи, онкологи и другие специалисты) проведут информационно-просветительные мероприятия (мастер-классы и лекции) о пользе грудного вскармливания, применении эффективных методик в отказе от вредных привычек и профилактике таких заболеваний как гепатит, гипертония, сахарный диабет и меланома.

Напомним, ранее, ИА REGNUM сообщало о том, что в перечне самых опасных инфекционных заболеваний в России, по мнению главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням, остаются гепатит, корь и ВИЧ.