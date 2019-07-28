Калуга, 28 июля, 2019, 20:57 — ИА Регнум. На гала-концерте X юбилейного молодежного международного хорового фестиваля мира (World Peace Choral Festival) в Вене, сегодня, 28 июля хор «Отрада» Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря из Калужской области исполнил русскую народную песню «Калинка». Девиз фестиваля — «Собираемся вместе, чтобы петь, петь ради лучшего будущего», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru Хор «Отрада»

В столице Австрии воспитанницы женского монастыря из Малоярославца также выступили с большой концертной программой в венском доме престарелых «Клуб Леопольдау». На концерте «Музыка без границ» прозвучали произведения «Славься» и «Венецианская ночь» Михаила Глинки, парафраз «Веселого крестьянина» Роберта Шумана, народные песни. Творческим коллективом также были исполнены русские народные танцы.

Международный хоровой фестиваль мира является единственным музыкальным форумом, который ежегодно приглашается для выступления в венской штаб-квартире ООН. Не случайно, одна из наград фестиваля для хоров-участников называется «Ангелы мира».