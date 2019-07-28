Берлин, 28 июля, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят сравнил свой успех на Гран-при в Германии с фильмом ужасов, об этом 28 июля сообщается на официальном сайте «Формулы-1».

Morio Даниил Квят

Квят впервые за четыре года финишировал на призовой позиции, он занял третье место, это третий подиум в его карьере.

«Это было похоже на фильм ужасов с элементами черной комедии и американские гонки, как и вся моя карьера», — отметил Квят.

Призовое место принесло российскому автогонщику 15 очков, теперь он с 27 очками занимает девятое место в общем зачете. На первом месте идет британец Льюис Хэмилтон, вторым спортсмен из Финляндии Валттери Боттас, тройку лидеров замыкает выходец из Нидерландов Макс Ферстаппен.