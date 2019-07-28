Тула, 28 июля, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Тульский футбольный клуб «Арсенал» на своем поле уступил команде «Ростов» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила 28 июля на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

UMNICK Стадион «Арсенал»

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Евгений Луценко и Горан Чаушич. У гостей мячи забили Роман Ерёменко, Алексей Ионов и Элдор Шомуродов.

Отметим, что после трех матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. Клуб «Арсенал», набравший четыре балла, находится на седьмой позиции.

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