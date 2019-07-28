Африн, Сирия, 28 июля, 2019, 18:12 — ИА Регнум. На северо-западе Сирии совершен новый теракт. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на свои источники.

Bertramz Африн

Взрыв прогремел в воскресенье, 28 июля, на одной из оживленных улиц в городе Африне. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще 16 получили ранения.

«Инцидент произошел в результате подрыва мотоцикла», — отмечается в сообщении агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июля на севере Сирии прогремела серия взрывов. Теракты произошли в городах Эль-Баб и Аазаз, в селе Талль-Баттал, а также в районе Гандура в провинции Джераблус.