Киев, 28 июля, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Жителей Украины с Днём Крещения Руси поздравил президент страны Владимир Зеленский. Об этом глава государства написал на странице в соцсети Twitter.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! — написал Зеленский. — Это историческое событие».

Украинский лидер также призвал к диалогу предстоятелей украинских церквей, так как в «единстве — наша сила и наше будущее». По его словам, вера должна жителей страны объединять, а не разделять.

27 июля информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сообщил, что в шествии крестного хода в Киеве, посвященного 1031-й годовщине Крещения Руси, участвовали около 300 тыс. верующих.