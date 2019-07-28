Триполи, 28 июля, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Оружие из ОАЭ находилось на борту украинских военно-транспортных самолетов Ил-76, которые в результате ракетного удара по территории аэропорта Аль-Джуфра в Триполи были уничтожены. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Andrey Rakul Ил-76

По данным издания, воздушные суда, которые якобы были наняты частной украинской компанией, транспортировали боеприпасы для одной из сторон конфликта в Ливии.

Напомним, 27 июля авиационный портал Avia.pro сообщил, что два украинских военно-транспортных самолета были уничтожены в результате ракетного удара по территории аэропорта Аль-Джуфра в Триполи.

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