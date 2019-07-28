Москва, 28 июля, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с 93-летием народную артистку СССР Инну Макарову, соответствующая телеграмма 28 июля была опубликована на сайте Кремля.

Цитата из к/ф «Высота». Реж Александр Зархи. 1957. СССР Инна Макарова

Глава государства отметил ряд качеств присущих артистке: актерский талант, а также преданность профессии, что, по мнению президента, является примером для ее коллег.

«Ваше высокое актерское мастерство, многогранное творчество, неизменная преданность профессии вызывают глубокое уважение, служат примером для коллег по кинематографическому сообществу» Владимир Путин

Напомним, Инна Макарова родилась в городе Тайга в 1926 году. Творческая карьера началась еще во время учебы во ВГИК, когда артистка исполнила роль Кармен в одноименной пьесе, удостоившись Сталинской премии I степени в 1949 году.