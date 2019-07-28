Москва, 28 июля, 2019, 17:01 — ИА Регнум. После обнаружения трупа девушки в чемодане на западе Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство). Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, преступление было совершено в квартире жилого дома на улице Пырьева.

«Арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане, — говорится в сообщении. — … На теле (в ходе осмотра) обнаружены колото-резаные раны».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски лиц, причастных к преступлению.

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