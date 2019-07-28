Москва, 28 июля, 2019, 17:05 — ИА Регнум. В ближайшие часы и до вечера в Москве ожидаются сильные порывы ветра, которые будут достигать 17 м/с. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 14:00 до 21:00 28 июля по Москве местами ожидается усиление ветра порывами до 12−17 м/с», — уточняется в информационном письме.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями ведомство рекомендует жителям и гостям столицы по возможности не выходить на улицу. В случае, если это не представляется возможным, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Кроме того, специалисты настоятельно советуют не парковать автомобили вблизи от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Напомним, ранее, синоптиками сообщалось о том, что предстоявшая неделя в Москве ожидается аномально холодной, не более 14 градусов тепла в дневное время, в связи надвигающимся арктическим циклоном.