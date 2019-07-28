Вашингтон, 28 июля, 2019, 17:08 — ИА Регнум. Режиссер нового мультфильма «Король Лев» Джон Фавро рассказал о спрятанной в ленте сцены, которые была снята «по-настоящему», об этом 28 июля он сообщил на своей странице в Twitter.

Джон Фавро

«Я спрятал в одной из сцен снимок, сделанный в Африке, мне хотелось понять обратит ли кто-нибудь на это внимание» Джон Фавро

Фавро опубликовал кадр, на котором запечатлен восход солнца, по словам режиссера сцена была снята в Африке и вмонтирована в анимационный фильм.

«Это единственная настоящая сцена в «Короле Льве». Остальные 1 тыс. 490 сцен были сделаны аниматорами и специалистами по компьютерной графике» Джон Фавро

Напомним, ремейк мультфильма «Король Лев», созданного в 1994 году, вышел в российский прокат 18 июля, за первые выходные он стал лидером проката.