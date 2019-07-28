Киев, 28 июля, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Протест в связи с визитом российской делегации во главе с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым в Крым выразило министерство иностранных дел (МИД) Украины. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

DDima Министерство иностранных дел Украины

«Указанная поездка (российской делегации в Крым) происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины, — говорится в сообщении МИД Украины. — Циничной является цель «визита» — участие в параде … флота России».

Напомним, 28 июля в Севастополь прибыл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, чтобы принять участие в посвященных Дню ВМФ РФ мероприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав Российской Федерации Крым вошел после референдума, проведенного в марте 2014 года. Более 95% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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