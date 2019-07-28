Москва, 28 июля, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Пассажирский поток Московского метрополитена за первое полугодие 2019 года вырос на 25 миллионов поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Метро. Москва

В этом году в столичном метро было совершено более 1,2 миллиарда поездок.

«Несмотря на то, что столичный метрополитен стал более востребованным у горожан, станции не стали более загруженными. Пассажиропоток перераспределился благодаря открытию новых станций и участков линий» , — прокомментировал ситуацию заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Напомним, начиная с 2011 года было введено в эксплуатацию 155 км линий метро и Московского центрального кольца (МКЦ), введена в строй 81 станция, построено три дополнительных вестибюля метро и МЦК, а также 10 электродепо. На данный момент осуществляется строительство Большой кольцевой линии московского метрополитена, которую планируется сдать к 2023 году.