Москва, 28 июля, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Сообщения о минировании торгово-развлекательного центра и трёх бизнес-центров в городе Москве проверяют сотрудники экстренных служб. Об этом 28 июля сообщает агентство городских новостей «Москва».

Руслан Исманов Торгово-развлекательный центр «Атриум»

Проверяются анонимные сообщения о минировании здания торгово-развлекательного центра «Атриум» на Земляном Валу, бизнес-центров Manhattan на улице Нижняя Красносельская, «71» на Дмитровском шоссе и «Нео Гео» на улице Бутлерова.

Сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в зданиях, поступили по электронной почте. На места прибыли сотрудники экстренных служб, идёт проверка помещений.

Из зданий «Атриум» и Manhattan были эвакуированы в общей сложности более тысячи человек. Все учреждения оцеплены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о требовании неизвестных злоумышленников в адрес крупнейшей торговой сети Дальнего Востока заплатить им крупную сумму денег за то, чтобы они прекратили рассылать сообщения о взрывных устройствах, заложенных в супермаркетах компании.

В свою очередь, торговая сеть объявила крупное вознаграждение за информацию о шантажирующих её «террористах».