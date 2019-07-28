Санкт-Петербург, 28 июля, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин присутствовал на торжественном приеме по случаю Дня Военно-Морского Флота, который состоялся сегодня, 28 июля, в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

Kremlin.ru Прием по случаю Дня ВМФ

Путин обратился к морякам с приветственной речью и поздравлениями. Президент подчеркнул, что для всех поколений моряков преданность Родине всегда была и остается мощной духовной опорой, на которой и строятся славные флотские традиции.

Российский лидер считает, что народ России высоко ценит храбрость, выдержку, мужество, дисциплину и благородство матросов, морских офицеров и флотских экипажей в целом.

Он подчеркнул, что перед российским Военно-Морским Флотом стоят стоят сложные задачи, решение которых требует самых современных знаний и передовых профессиональных навыков.

Также Путин напомнил, что Россия имеет самую протяженную в мире морскую границу и выход сразу к трём океанам.

«У нас мощный флот с великой историей, которая создавалась трудом, талантом, волей и победами многих поколений наших моряков», — сказал президент.

Долг нынешнего поколения военных моряков и политиков — это приумножать могущество Военно-Морского Флота России, так как от этого зависит безопасность нашей страны и её граждан.

Российский лидер напомнил, что государство уделяет огромное внимание вопросам укрепления военно-морских сил. Уже сейчас уровень современных образцов вооружения и военной техники на флоте превысил 62%, и это не предел — нужно двигаться дальше.

«Ещё раз поздравляю вас с праздником и предлагаю тост за Военно-Морской Флот России, за его мощь и победы, за наших моряков, их преданность Родине, за Россию!»