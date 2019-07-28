Санкт-Петербург, 28 июля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге обнаружили тело мужчины, который пропал около недели назад. Об этом 28 июля сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Инцидент произошел на набережной реки Мойки.

По словам собеседника агентства, причиной смерти мужчины, который являлся бывшим чемпионом России и СНГ по кикбоксингу, стало огнестрельное ранение головы.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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