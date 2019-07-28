Вашингтон, 28 июля, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Уличный радикализм представителей движения ANTIFA может стать причиной отнесения организации к террористическим. Соответствующее предложение предложил президент США Дональд Трамп, сообщается 27 июля на странице президентского аккаунта в Twitter.

Дональд Трамп

«Рассматривается вариант объявления ANTIFA, трусливых леворадикальных психов, которые бьют людей (не бойцов) по головам бейсбольными битами, террористической организацией, наряду с MS-13 (Mara Salvatrucha — один из самых крупных и жестоких преступных международных синдикатов, действует на территории Центральной и Северной Америки — прим. ИА REGNUM ) и другими», — заявил Трамп.

По мнению президента США, запланированные изменения смогут облегчить работу правоохранитей: «Так полиции будет легче делать свою работу», — резюмирует президент.

Напомним, движение ANTIFA, зародившееся еще в 20-х годах XIX века в Италии, где антифашистами назывались противники Бенито Муссолини, в современном виде значительно отличается от своих предшественников. В настоящее время под флагом «антифа» собираются различные, в том числе и радикальные элементы, борющиеся с различной дискриминацией в самом широком смысле этого слова. К этой категории помимо нацизма, относят расизм, национализм, антисемитизм, ксенофобию и даже гомофобию. Среди методов борьбы ANTIFA нередки и незаконные: срыв мероприятий, избиение активистов, уничтожения их атрибутики и символики.