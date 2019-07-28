Йоханнесбург, ЮАР, 28 июля, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Компания City Power, являющаяся одним из поставщиков электроэнергии в крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге, пострадала от кибератаки, приведшей к частичному отключению электричества. Об этом сообщает BBC News.

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Информационные системы компании City Power были атакованы с помощью вируса-вымогателя типа ransomware. Данные в сети были зашифрованы, сайт компании, базы данных и приложения перестали корректно работать. Люди, желающие оплатить счёт за электроэнергию, не смогли этого сделать. В City Power сообщили, что сбои в энергоснабжении могли затронуть до 250 тыс. людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в штате США Луизиана было объявлено чрезвычайное положение в связи с серией кибератак на информационные системы нескольких школ.