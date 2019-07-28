Кванджу, Южная Корея, 28 июля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Российский пловец Евгений Рылов завоевал второе место в плавании на дистанции 50 м на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Кванджу.

Instagram.com/evgen.rylov2396 Евгений Рылов

Золото в данной дисциплине взял южноафриканский спортсмен Зейн Уодделл, показавший результат 24,43 секунды.

Второй результат Рылова составил 24,49 секунды. Третье место занял ещё один российский пловец — Климент Колесников, финишировавший за 24,51 секунды.

Отметим, это четвертая медаль Евгения Рылова на чемпионате мира в Кванджу. Ранее он также выиграл на дистанции 200 м на спине, стал вторым на дистанции 100 м на спине и одним из победителей комбинированной мужской эстафеты 4×100 м.