Ростов-на-Дону, 28 июля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. На стадионе «Ростов-Арена» разрушается лестница. Об этом сообщают горожане в социальных сетях, подтверждая свои наблюдения фотоснимками.

ВКонтакте: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону Разрушающиеся ступеньки

«Эх… Ступеньки перед гостевым сектором «Ростов-Арены» не выдержали испытание временем. А прошёл ведь всего лишь год», — написал подписчик паблика «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте».

"Вся эта показуха для ЧМ делалась на несколько месяцев. Повезло, что год продержалось», — прокомментировал подписчик Сергей М.

«Плитка могла отвалиться из-за некачественного раствора», — считает Тигран Р.

«Долго продержалось ещё, в отличии от «Волгоград-Арены», которую скоро в Волгу смоет, и арен Калининграда и Саранска. Они посыпались раньше времени, где-то стало уже в ноябре-декабре 2018 года протекать, хвалёная плитка стала проваливаться», — высказал мнение Отар Д.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в марте 2018 года новый стадион, который с нуля начали строить к чемпионату мира по футболу 2018 года, был введён в эксплуатацию. Общая стоимость многофункционального футбольного стадиона превысила 19 млрд рублей.

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