Севастополь, 28 июля, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а также глава Крыма, делегации из Ямало-Ненецкого округа, Ставропольского края, Владимирской областиприняли участие в мероприятиях ко Дню военно-морского флота в городе-герое Севастополе 28 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства города.

Пресс-служба правительства Севастополя Парад в Севастополе

День ВМФ в городе русских моряков начался, по традиции, с возложения цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов. Затем открылся военно-спортивный праздник, который впервые стартовал с поднятия исторического символа ВМФ — флага линейного корабля «Императрица Мария» и выстрела из корабельного орудия 19 века.

«Дорогие севастопольцы, дорогие военнослужащие Черноморского флота! Позвольте от души поздравить всех с главным праздником Севастополя — Днем ВМФ. Сложно выразить словами все эмоции, которые испытываешь, когда видишь всю мощь кораблей, подводных лодок, морской авиации и пехоты. Уверен, что все жители и гости города получили замечательные эмоции и этот день будут вспоминать как один из лучших дней в году», — поздравил севастопольце врио главы города Михаил Развожаев.

Парад боевых кораблей впервые принял новый командующий Черноморским флотом — вице-адмирал Игорь Осипов. Он отметил кардинальные изменения Черноморского флота за последние пять лет — после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Всего в параде и военно-спортивном празднике приняло участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 11 вспомогательных судов, около 40 летательных аппаратов и порядка 35 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота. Впервые в параде принял участие новый патрульный корабль проекта 22 160 «Дмитрий Рогачев». На празднике продемонстрировали эпизод «Спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие» со сбросом спасательного плотика с высоты 200 метров и десантированием спасательно-десантной группы на парашютах с высоты 900 метров, а также эпизод по посадке и взлету вертолета Ка-27пс с борта идущего по Севастопольской бухте фрегата «Адмирал Эссен».

На пощади Нахимова развернулась выставка вооружения и военной техники, для посещения открыты корабли Черноморского флота, музеи Черноморского флота и Военно-историческом музее фортификационных сооружений. Завершится праздник артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.