Вашингтон, 28 июля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Часть записей, сделанных с помощью голосового помощника Siri от американской компании Apple, может попасть в руки к третьим лицам. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя компании, оценивающей работу голосового помощника.

Kārlis Dambrāns Apple Siri

По данным издания, сотрудники компании-подрядчика Apple, обеспечивающей контроль качества работы голосового помощника Siri, зачастую слышат конфиденциальную информацию. В частности, речь идёт о медицинских и деловых данных, а также о незаконных сделках с наркотиками. Представитель компании, сталкивающийся с такими записями во время работы, выразил обеспокоенность в связи с тем, что подобная информация может попасть к третьим лицам.

Представители Apple объяснили, что прослушивание части записей Siri необходимо для улучшения работы голосового помощника.

«Небольшая часть запросов Siri анализируется для улучшения Siri. Пользовательские запросы не связаны с Apple ID. Ответы Siri анализируются на защищенных объектах, и все рецензенты обязаны соблюдать строгие требования Apple в отношении конфиденциальности», — ответили в Apple.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле аналитики Mangrove Capital Partners представили отчёт, свидетельствующий о том, что компания Apple работает над специальной операционной системой для устройств с голосовым помощником Siri.