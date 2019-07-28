Милан, Италия, 28 июля, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Бельгийский полузащитник футбольного миланского клуба «Интер» Раджа Наингголан согласился покинуть команду, сообщает 28 июля журналист Фабрицио Романо.

Wolf Полузащитник футбольного миланского клуба «Интер» Раджа Наингголан

По данным источника, 31-летний игрок не входит в планы нового главного тренера миланской команды Антонио Конте, и он сам это прекрасно сознает.

Поэтому футболист обратился к своему агенту по поводу возможности уйти из «Интера» нынешним летом.

Также отмечается, что Наингголан хотел бы вернуться в клуб «Кальяри», за который играл с 2010 по 2014 года. Однако он может изменить это решение, если к нему поступит предложение от клуба, участвующего в Лиге чемпионов.

Отметим, в минувшем сезоне Раджа Наингголан сыграл в 36 матчах за «Интер» и смог забить в них 7 голов. Его текущий контракт с клубом рассчитан до 2022 года.