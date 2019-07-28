Одесса, Украина, 28 июля, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Свой приезд в украинский город Одессу анонсировал экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. О своих намерениях он сообщил на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Как сообщает Саакашвили, свой переезд в Одессу он запланировал на следующей неделе. При этом, по словам Саакашвили, остаться в городе он планирует до тех пор, пока город не будет освобождён им и его командой от бандитов.

Кроме того, Саакашвили пообещал вывести Одессу «на курс быстрого развития». Что именно он под этим подразумевает, экс-губернатор Одесской области не пояснил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Саакашвили препринял попытку участия во внеочередных выборах в Верховную раду Украины, возглавив партию «Движение новых сил», но в последний день перед выборами он снял свою партию с выборов и призвал сторонников поддержать партию действующего президента Украины Владимира Зеленского.