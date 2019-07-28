Тулун, Иркутская область, 28 июля, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Жителей многострадального города Тулун в Иркутской области, который сильно пострадал от паводков, вновь эвакуируют, так как снова есть угроза наводнения. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба МЧС.

Джон Эверетт Милле. Наводнение. 1870 г

За минувшие сутки в городе выпала почти месячная норма осадков. В зоне возможного подтопления оказались районы Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК. Под водой могут оказаться близлежащие к городу населенные пункты: Уйгат, Кривуша, Евдокимовский. Красный Октябрь, Краснозёрский.

Из Братска в Тулун направлен вертолет Ми-8 для помощи при эвакуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Тулуне уже было сильное наводнение, от которого город пока не оправился.

Тогда в зону паводка попали 110 населенных пунктов, но больше всего досталось Тулуну и Нижнеудинску. Погибли 25 человек.