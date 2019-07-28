Байкальск, Иркутская область, 28 июля, 2019, 14:09 — ИА Регнум. В городе Байкальске Иркутской области из-за паводка введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сегодня, 28 июля, сообщил журналистам мэр Байкальска Василий Тамгеневский.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

По его словам режим чрезвычайной ситуации в Байкальске введен с 15:00 по местному времени (10:00 по московскому времени).

Мэр отметил, что власти подготовились к эвакуации жителей, которых в Байкальске порядка 12 тыс. человек, однако пока речь об эвакуации не идет.

Также Тамгеневский уточнил, что в городе развернуты пять пунктов временного размещения, куда вода, скорее всего, не дойдет.

Город Байкальск расположен на самом юге Иркутской области, на берегу озера Байкал. Через город протекают несколько небольших рек, впадающих в озеро, в частности, река Солзан и река Харлахта. Из-за сильных осадков они грозят выйти из берегов.