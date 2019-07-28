Ханты-Мансийск, 28 июля, 2019, 14:51 — ИА Регнум. В южной зона Югре с 1 августа на 3,6% снижен тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами АО «Югра-Экология».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Региональная служба по тарифам ХМАО снизила в южной зане ХМАО «мусорный» тариф с 718,33 до 692,28 рублей за кубометр отходов. Для сравнения, в северной зоне предельный единый тариф для населения — 697,51 руб./куб. м с учётом НДС.

«Изменения произошли в связи пересмотром и уменьшением доли собственных расходов регионального оператора в составе тарифа. Ранее данные расходы составляли 12%, теперь доля собственных расходов рег. оператора — 9%», — поясняют в АО «Югра-Экология».

Плата за ТКО с одного человека, проживающего в многоквартирном доме, снизилась со 131,1 рубля до 126,34 рублей. Квитанции с уменьшенными суммами потребители в южной зоне Югры получат в сентябре 2019 года.

Напомним, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в ХМАО к южной зоне относятся города Ханты-Мансийск, Нягань, Урай, Пыть-Ях, Югорск, Нефтеюганск, а также Нефтеюганский, Кондинский, Ханты-Мансийский, Советский и Октябрьский районы.