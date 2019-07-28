Ленинский район, Крым, 28 июля, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Руководитель администрации Ленинского района Республики Крым задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского МВД 28 июля. По данным следствия, чиновница получила взятку через посредника.

Иван Шилов ИА REGNUM Взятка

«Оперативники задокументировали передачу женщине денежных средств в сумме 189 000 рублей, направленных через посредника от директора одного из юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории района. Согласно предварительной информации, деньги передавались за оказание покровительства предприятию при проведении ремонтных работ», — прокомментировали в полиции.

В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Получение должностным лицом взятки в крупном размере», в случае, если вина будет доказана в суде, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об увольнении с должности главы администрации Ленинского района Светланы Ивановой, отметив, что у него «есть все основания для выражения недоверия главе администрации».

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