Красноярск, 28 июля, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Футбольный красноярский клуб «Енисей» уступил с минимальным счетом футболистам «Крансодара-2» в матче 5-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Павел Кузнецов. Футбол. 1930-е г

Игра состоялась на поле красноярского стадиона «Центральный» и закончилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственный в матче мяч записал на свой счет защитник гостей Иван Таранов, который поразил ворота соперника под занавес игры — на 88-й минуте. Также в матче было показано 9 в общей сложности желтых карточек, 6 из которых на счету гостевой команды.

Отметим, этой победой «Краснодар-2» прервал свою серию без побед в ФНЛ из 4-х игр подряд и с 5 очками поднялся на одиннадцатое место турнирной таблицы ФНЛ. «Енисей» с 3 очками находится на шестнадцатой позиции.