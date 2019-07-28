Милан, Италия, 28 июля, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Американский свингмен баскетбольного клуба «Милан» Джеймс Наннэли перейдет в один из клубов Китайской баскетбольной ассоциации, сообщает 28 июля Sportando.

robin bos Клуб «Милан»

Также сообщается, что 29-летний баскетболист уже прибыл в Гонконг для встречи с представителями клуба «Шанхай Шаркс», с которыми, как ожидается, они и подпишет контракт.

Отметим, сезон 2018/19 Джеймс Наннели начинал в НБА и провел 15 матчей в составе клубов «Хьюстон Рокетс» и «Миннесота Тимбервулвз», затем перешел в итальянский «Милан». В 10 играх Евролиги в среднем набирал по 14,1 очка, делал по 2,9 подбора и отдавал по 2,2 передачи.