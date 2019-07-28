Великий Новгород, 28 июля, 2019, 12:42 — ИА Регнум. В Великом Новгороде в акватории реки Волхов погибла 54-летняя женщина. Как сообщили ИА REGNUM в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, по предварительным данным, во время плавания женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, от наезда неустановленного катера. Его владелец скрылся с места происшествия.

Goudzovski Река Волхов в Великом Новгороде

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»). Следователи разыскивают катер и судоводителя.

Инцидент произошёл 27 июля на пляже в Юрьево — одном из двух официальных пляжей Великого Новгорода.