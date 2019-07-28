Санкт-Петербург, 28 июля, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Многие жители и гости Петербурга пришли на Главный военно-морской парад с портретами своих близких, которые служили на Военно-морском флоте СССР и России. Таким образом люди подчеркивали непрерывность исторической связи поколений, уважение к людям, несущим службу Родине на флоте.

Www.instagram.com/puchkovaaa26 День Военно-морского флота

Для Петербурга День ВМФ — особый праздник. В городе с флотом и кораблестроением связаны очень многие семьи.

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