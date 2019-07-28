Эдмонтон, Канада, 28 июля, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля Фрэнки Эдгар, несмотря на проигрыш от своего соотечественника Макса Холлоуэя, установил рекорд по времени нахождения в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает 28 июля обозреватель Майк Бон в своем Twitter.

Twitter.com/FrankieEdgar Фрэнки Эдгар

По данным источника, общее количество времени, которое Эдгар провел в октагоне, стало больше чем семь часов, что и стало новым рекордом UFC.

Отметим, Эдгар является в прошлом чемпионом UFC и неоднократно проводил поединки в защиту своего титула. Он провел в рамках UFC 25 поединков, победив в 17, проиграв в 7 и завершив вничью 1 из них.

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